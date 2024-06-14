В Укренерго розповіли, в які години 15 червня найбільше відключатимуть електроенергію

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій території України з 08:00 до 23:00. Водночас із 16:00 до 20:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів.

Компанія пояснює, що такі відключення зумовлені зниженою роботою ТЕС через хмарність в українських регіонах і виходом у ремонт чергового атомного блоку.

Наголошується, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.