В Укренерго розповіли, в які години 15 червня найбільше відключатимуть електроенергію
Завтра, 15 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть по всій території України з 08:00 до 23:00. Найбільше відключатимуть електроенергію з 16:00 до 20:00
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій території України з 08:00 до 23:00. Водночас із 16:00 до 20:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів.
Компанія пояснює, що такі відключення зумовлені зниженою роботою ТЕС через хмарність в українських регіонах і виходом у ремонт чергового атомного блоку.
Наголошується, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
- 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
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