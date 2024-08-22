В Укрзалізниці заявили, що у 2028 році дефіцит вагонів може стати критичним

Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко.

За його словами, влітку 2024 року Укрзалізниця в день перевозить 100 тис. людей.

"Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності - але це не усуває фундаментальної проблеми. Дефіцит вагонів", - написав Шевченко.

Керівник з пасажирських комунікацій розповів, що вагони втрачаються через їхні логістичні шляхи: вони вивозять людей на евакуацію, поранених, пріоритетно організовані групи (діти з прифронтових зон) та інших пасажирів.

"Висновок: дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році - за наявних темпів вибуття/старіння/знищення - він ризикує стати критичним", - додав Шевченко.

Водночас він зазначив, що серед рішень проблеми - угода з Південною Кореєю, яка дозволить закупити 20 Інтерсіті.

"Вчора Рада ратифікувала угоду з Кореєю, а це дає зелене світло закупівлі ще 20 Інтерсіті, причому є умови локалізації та пільгове кредитування. Тепер слово за Кабміном - і в теорії за 2 роки можемо вже їздити новими швидкісними поїздами. Паралельно Укрзалізниця вже зараз модернізує своїми силами те, що є, а КВБЗ активно будує 66 нових спальних вагонів, серед яких інклюзивні. І цього має бути більше", - резюмував Шевченко.