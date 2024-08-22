В Укрзалізниці заявили, що у 2028 році дефіцит вагонів може стати критичним
В Укрзалізниці пояснили, що нестача квитків спричинена дефіцитом вагонів, який у 2028 році може стати критичним
Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко.
За його словами, влітку 2024 року Укрзалізниця в день перевозить 100 тис. людей.
"Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності - але це не усуває фундаментальної проблеми. Дефіцит вагонів", - написав Шевченко.
Керівник з пасажирських комунікацій розповів, що вагони втрачаються через їхні логістичні шляхи: вони вивозять людей на евакуацію, поранених, пріоритетно організовані групи (діти з прифронтових зон) та інших пасажирів.
"Висновок: дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році - за наявних темпів вибуття/старіння/знищення - він ризикує стати критичним", - додав Шевченко.
Водночас він зазначив, що серед рішень проблеми - угода з Південною Кореєю, яка дозволить закупити 20 Інтерсіті.
"Вчора Рада ратифікувала угоду з Кореєю, а це дає зелене світло закупівлі ще 20 Інтерсіті, причому є умови локалізації та пільгове кредитування. Тепер слово за Кабміном - і в теорії за 2 роки можемо вже їздити новими швидкісними поїздами. Паралельно Укрзалізниця вже зараз модернізує своїми силами те, що є, а КВБЗ активно будує 66 нових спальних вагонів, серед яких інклюзивні. І цього має бути більше", - резюмував Шевченко.
- 2 липня повідомлялось, що через зростання попиту пасажирів Укрзалізниця додала два нові потяги сполученням Київ - Одеса та Київ - Харків.
- 22 серпня Укрзалізниця додала на постійній основі ще один потяг Інтерсіті+ між Києвом та Одесою: він почне курсувати у вересні.
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