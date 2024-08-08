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"Вартість інтелектуального продукту – то не ціна на поліграфію", – видавець Круглов заперечує, що друкував підручники за завищеними цінами

Тетяна Яворська
8 серпня, 2024 четвер
20:43
Суспільство Віктор Круглов

Співзасновник видавництва "Атлант" Віктор Круглов відкидає звинувачення у друку підручників для українських школярів за начебто завищеними цінами

Зміст

Як він заявив, по коментар для журналістського розслідування на цю тему до нього не звертались, а тому вирішив пояснити свою позицію. 

"Перше — про заснування самого видавництва "Атлант". З 2023 року у профільному  комітеті Верховної Ради наголошують на необхідності забезпечення підручниками учнів із нацменшин та дітей з особливими потребами. До минулого року такі книжки або не друкувалися взагалі, або виходили пізніше початку навчального року", – пояснив він.

Круглов наголосив, що видавництв, які займаються випуском таких видань, в Україні є мало.

"У 2022 році працювало лише одне видавництво, що випускало підручники шрифтом Брайля. Видавати невеличкими накладами (70-800 примірників) переклади на румунську, угорську, кримськотатарську мови мало хто бажав через збитковість. Міністерство освіти та ІМЗО (інститут модернізації змісту освіти) починають зобов’язувати видавців, чиї підручники виграли в конкурсному відборі та отримали держзамовлення, організовувати їх переклади мовами нацменшин та забезпечувати адаптацію для осіб з особливими потребами. Як правило, це підручники видавництв "Ранок", "Генеза" та "Оріон", бо саме за них вчителі віддають найбільше голосів", – розповів у коментарі Віктор Круглов.

За його словами, для розв'язання проблеми видання підручників із малим накладом три видавництва об’єднали зусилля, бо знайти спеціалістів з адаптації шрифтом Брайля, перекладачів на кримськотатарську, угорську або румунську мови, спеціалістів з інклюзії тощо – вимагає величезних зусиль.  

"Підручники, які видає видавництво "Атлант", створені на основі тих, що вже пройшли конкурсний відбір. Відповідно до Особливостей проведення закупівель, закупівля товарів, що є предметом захисту інтелектуальних прав, проводиться  з одним учасником, власником авторських прав. Підручники якраз підпадають під цю категорію. Логічно, хто створив підручник, той має і друкувати його", – наголошує Круглов.

Ще один момент, який пояснив видавець про ціни та підрядників видавництва "Атлант".

"Контракти на видання перекладних підручників та для дітей з особливими освітніми потребами були підписані у червні з вимогою надрукувати їх до 1 серпня. Друкарень, що відповідають санітарним вимогам та можуть видавати підручники, в Україні мало. Довелося розподіляти пакети замовлень між 5 друкарнями (а не однією "ПЕТ", як сказано у статті)".

Він переконує, що визначення ціни на окреме видання у статті — маніпулятивне.

"Під час замовлення менеджмент "Атланту" розглядав ціну не однієї книжки, а всього пакета замовлень. Друкарня  "ПЕТ" взялася друкувати 11 назв перекладних підручників (наклад 112-2270 шт.), 12 назв підручників для дітей з особливими освітніми потребами (наклад 700-1000 шт.), 12 назв від 4000 до 10 000 шт.", – наголосив видавець.

Круглов сумнівається, що існує сертифіковане підприємство, яке готове надрукувати за місяць такий пакет замовлень кольорових книжок з твердою обкладинкою з дотриманням усіх санітарних норм і вимог до поліграфічних матеріалів. Він також наголосив, що вартість інтелектуального продукту не варто зводити суто до ціни на поліграфію.

Що було раніше

Декілька днів тому на сайті NGL.media вийшло розслідування, у якому журналісти пишуть, що новостворене видавництво "Атлант" отримало від МОН контракт за завищеними цінами на понад 180 млн грн.

Про деталі розслідування NGL.media журналістка Єлизавета Чип  розповіла в етері Еспресо.

"Видавництво "Атлант" було створене менш як рік тому. Це видавництво створили три гіганти української навчальної літератури. Зокрема, власники трьох величезних видавництв, які є постійними постачальниками підручників для Міністерства освіти та науки України. Фактично, ці видавництва є конкурентами, втім, у проєкті "Атлант" вони обʼєднались. Зокрема, Віктор Круглов – власник видавництва "Ранок", Олег Фурман – власник видавництва "Генеза" та Олег Костенко, який володіє видавництвом "Оріон", - розповіла Чип.

Розслідувачка розповіла, що вартість замовлень МОН у видавництва "Атлант" щонайменше удвічі перевищує ринкову вартість.

Деталі розслідування читайте за посиланням.

Теги:
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Україна
освіта
Наука
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