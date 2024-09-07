"Важливий крок у протидії мінній загрозі": в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС
У суботу, 7 вересня, Міністерство внутрішніх справ оголосило про відкриття першого в Україні Офісу протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він розповів, що Офіс протимінної діяльності ДСНС - це координаційний орган, який відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування, а також здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.
Клименко заявив, що вже провів нараду з регіональними керівниками ДСНС та заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування.
За словами міністра, лише за минулу добу сапери системи МВС обстежили понад 200 гектарів території і знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо.
"Запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе не лише посилити контроль над розмінуванням, координацію цього процесу, а й ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки", - наголосив Клименко.
- 29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе