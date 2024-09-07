"Важливий крок у протидії мінній загрозі": в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він розповів, що Офіс протимінної діяльності ДСНС - це координаційний орган, який відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування, а також здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

Клименко заявив, що вже провів нараду з регіональними керівниками ДСНС та заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування.

За словами міністра, лише за минулу добу сапери системи МВС обстежили понад 200 гектарів території і знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо.

"Запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе не лише посилити контроль над розмінуванням, координацію цього процесу, а й ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки", - наголосив Клименко.