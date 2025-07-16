Верховенство права і свобода - лише гасла, що не стали частиною ДНК політичної влади, - Климпуш-Цинцадзе

Про це сказала народна депутатка України, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю програми "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Євроінтеграція - це верховенство права і правил, це демократія, це свобода, але свобода, яка корелюється з відповідальністю. У гаслах ці слова вже увійшли в наш обіг. У нас багато гасел, які говорять про те, що, мовляв, верховенство права - це для нас завдання, що, мовляв, уже готові дорожні карти для забезпечення того ж верховенства права. Але на ділі ми насправді не бачимо тих речей, які б свідчили про ґрунтовну трансформацію суспільства і держави, державних інституцій", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За словами народної депутатки, зі свободами в Україні теж велика біда, яка насправді виходить далеко за межі тих обмежень, що передбачені правовим режимом воєнного стану.

"Добре відомо, наскільки серйозними є обмеження свободи слова, свободи медіа - через виключення 5 каналу, Прямого, Еспресо з цифрового мовлення в Україні - без пояснень, без правового підґрунтя і без жодної аргументації.

Тому я думаю, що поки що лише в деклараціях, гаслах, красивих презентаціях ми бачимо всі ці слова, але вони не стали частиною ДНК політичних правителів. Я навіть не беруся називати їх елітами", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.