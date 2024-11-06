Відключення світла без стресу: що варто мати вдома у разі відсутності електрики

Наразі експерти зазначають, що попереду українців чекає досить важка зима. Тому, важливо підготуватися до будь-яких сценаріїв та непередбачуваних ситуацій. Підготовка до відключення електроенергії може забезпечити комфорт та безпеку під час блекауту. Еспресо підготувало список речей, які варто мати вдома на випадок тривалих відключень світла. Якщо ж ви вже маєте ці речі та предмети, тоді зараз самий час перевірити їх працездатність та стан.

Джерела живлення

Невеликі прилади допоможуть вам залишатися на зв’язку та забезпечити роботу техніки. Тут йдеться про повербанки та портативні зарядні станції.

Сьогодні повербанки стали невід'ємною частиною життя для багатьох людей. Це досить простий та універсальний вибір для зарядки телефонів та інших малопотужних пристроїв. Для тривалих відключень варто обрати моделі з великою ємністю, наприклад, 20000 мАг та більше.

Однак, якщо ви довго не користуватись таким джерелом енергії, тоді краще перевірте його працездатність. Час від часу заряджайте пристрій, щоб бути підготовленим до екстрених відключень світла.

Зарядні станції можуть забезпечити роботу не лише невеликих пристроїв, а також великої побутової техніки. Залежно від ваших потреб, можна обрати більш потужні моделі. Однак, навіть найпростіші варіанти обійдуться "в копієчку".

Невеликі сонячні батареї дозволяють заряджати телефони та повербанки навіть при відсутності електроенергії. Їх можна встановити не лише в приватному будинку, а також на балконі багатоповерхівки.

Акумуляторна лампочка або ліхтар

За майже три роки війни вже всі, мабуть, придбали ліхтарики або різноманітні акумуляторні лампи. Сьогодні на полицях магазинів можна знайти багато варіантів та форм-факторів цих приладів, які можуть працювати від батарейок, акумуляторів чи маленьких сонячних панелей.

Темрява може фізично виснажувати та негативно впливати на емоційний стан, тому під час відключень електроенергії, важливо знайти хороше освітлення та його альтернативи. Якщо ви забудете підзарядити LED-лампу або ліхтарик, тоді про всяк випадок придбайте свічки та підсвічники. Це найпростіший та доступний спосіб освітлення, який варто мати додатково.

Свічка та гірлянда, Фото: Freepik

Термос, сумка-холодильник та туристичний пальник

Щоб підтримувати напої гарячими, а їжу холодною під час відключень, варто мати спеціальні речі. Якщо у вас досить старий холодильник і він починає розморожуватись менш ніж за чотири години, тоді вам точно знадобиться сумка-холодильник та акумулятори холоду для підтримки продуктів у свіжому стані.

Інша річ, якщо йдеться про підтримання напоїв чи супів гарячими. Для таких страв та рідин чудовим рішенням стануть термоси. Вони надійно збережуть тепло та можуть замінити мікрохвильовку.

Газовий пальник або туристична газова плита дозволяє швидко розігріти їжу або приготувати прості страви. Вони особливо актуальні для тих, хто немає вдома газу.

Якщо такі варіанти з балонами газу ви вважаєте небезпечними, тоді можете придбати набори для фондю, які розігрівають продукти на сухому спирті або підібрати окремо спиртовий пальник. Ці конструкції добре підходять для невеликих приміщень, де потрібно дотримуватися безпеки. Спирт або сухий пальник дають рівномірне тепло, а горіння можна контролювати. Однак пам'ятайте, що з такими приладами можна лише розігріти їжу, а не приготувати.

Їжа тривалого зберігання

У будь-якому разі вдома варто мати певний запас продуктів, які довго не псуються та можуть бути використані за потреби. Подумайте про придбання:

Овочевих, м’ясних або рибних консервів. Ці продукти добре зберігаються та можуть швидко дати енергію людині.

Сухих продуктів (мюслі, горіхи, сухофрукти та інші продукти). Вони не потребують приготування.

Локшини швидкого приготування та сублімованих страв. Їх легко приготувати, варто лише мати гарячу питну воду.

Еспресо вже писало більш детально про те, якими продуктами варто запастись на зиму.

Продукти, якими варто запасатися на зиму, Фото: Freepik

Запас питної та технічної води

Під час тривалих відключень електрики можливе припинення водопостачання, тому важливо підготувати запас питної води. Людина не може існувати без води, тому обов'язково підготуйте кілька бутлів питної та технічної рідини. Придбайте необхідну кількість із розрахунку: 3 літри на одну людину на день. Час від часу оновлюйте запаси води, щоб вона не застоювалась.

Крім того, вологі серветки, антибактеріальні гелі, паперові рушники також мають бути вдома. Вони будуть корисні, якщо доступ до води буде обмеженим.

Засоби зв'язку та теплі речі

Забезпечте себе надійним зв'язком, щоб залишатися в курсі новин. Якщо світла довго не буде, тоді зв'язок також може зникнути. Тому, придбайте просте радіо на батарейках, що підтримує FM та AM діапазони. Це надійний засіб отримання новин при відсутності інтернету або мобільного зв’язку.

Крім того, під час холодної пори року важливо зберігати тепло в оселі. Кілька додаткових ковдр та теплі речі – точно не будуть зайвими. Хімічні грілки для рук та тіла, допоможуть зігрітись у разі сильного холоду.

Теплі речі, Фото: Freepik

Кожна людина має свої потреби, тому цей список може бути адаптований індивідуально. Підготовка до можливих відключень електроенергії допоможе не лише зберегти комфорт, але й захистить вашу родину в умовах непередбачуваних ситуацій.

Джерела: Поради 24, УНІАН