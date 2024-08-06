Як обрати зарядну станцію: на що звертати увагу і як вибрати найкращу модель

Портативні зарядні станції стали важливим інструментом для забезпечення електропостачання в умовах відключень світла. Вони надають зручний і ефективний спосіб підтримки роботи техніки, освітлення та інших електроприладів, забезпечуючи незалежність від стаціонарного електропостачання особливо там, де неможливо або складно встановити генератор.

Еспресо підготувало огляд різних портативних зарядних станцій, які ідеально підходять для домашнього використання. Ми звернемо увагу на ключові характеристики та розглянемо цікаві моделі різних виробників зарядних станцій, щоб допомогти вам обрати найоптимальніший варіант.

Що таке портативна зарядна станція?

Портативна зарядна станція — це компактний пристрій, що дозволяє зберігати і використовувати електроенергію для живлення різних електроприладів. Вона оснащена акумулятором, який можна заряджати від електромережі, або, наприклад, сонячних панелей, та має різні виходи для підключення техніки.

Загалом портативні зарядні станції є потужнішими версіями повербанків (power bank), які призначені переважно для заряджання мобільних телефонів, планшетів, рідше - ноутбуків. Портативні зарядні станції мають більшу ємність та потужність. Це дозволяє їм живити не тільки малі електроприлади, як телефони чи ноутбуки, але й більш потужні, такі як холодильники, мікрохвильові печі, телевізори та інші побутові прилади.

Портативні зарядні станції зазвичай оснащені різними виходами: розетки змінного струму (AC), USB-порти, автомобільні роз'єми тощо. Це дозволяє підключати широкий спектр електроприладів. Деякі моделі можуть включати додаткові функції, такі як можливість підключення до сонячних панелей для зарядки акумуляторів, вбудовані інвертори для перетворення постійного струму на змінний, а також системи безпеки для захисту від перевантаження та короткого замикання.

Портативні зарядні станції ідеально підходять для використання під час відключень електрики, для кемпінгу, подорожей або аварійних ситуацій, коли немає доступу до електричної мережі.

Якщо ж вам необхідно ненадовго продовжити час використання ноутбука або комп'ютера під час відключення електрики, зверніть увагу на джерела безперебійного живлення (ДБЖ або UPS). Це спеціалізовані пристрої, які забезпечують тимчасове електроживлення та захист від перебоїв з електрикою. ДБЖ автоматично включається при відключенні основного джерела, забезпечуючи безперервну подачу енергії до підключених пристроїв. Це дозволяє уникнути зупинки роботи приладу та дасть вам час зберегти дані без ризику їх втрати.

Залежно від потужності та ємності акумулятора, ДБЖ може забезпечити живлення на кілька хвилин до кількох годин, що дозволяє завершити важливі задачі або вчасно зберегти роботу. Звісно ціна таких пристроїв залежить від ємності акумулятора та інших параметрів, однак зазвичай вона в рази нижча, за портативні зарядні станції.

Вибір зарядної станції: на що звернути увагу

Потужність та ємність

Потужність зарядної станції визначає, які електроприлади вона зможе живити. Потужність вимірюється в ватах (Вт) і вказує на максимальне навантаження, яке станція може витримати. Вибір потужності залежить від ваших потреб. Загалом мобільні зарядні станції зазвичай ділять на три типи:

Малопотужні (200-800 Вт). Ці портативні зарядні станції підходять для живлення невеликих пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети, ноутбуки, LED-освітлення та інше. Вони мають обмежену ємність і потужність, але зручні для використання в умовах подорожей або як резервний варіант для базових потреб.

Приклади застосування: зарядка мобільних пристроїв, ноутбуків, невеликі освітлювальні елементи.

Середньої потужності (до 2 кВт). Такі станції здатні забезпечити живлення для більш потужних пристроїв, таких як холодильники, телевізори, бойлери та інші побутові електроприлади. Вони є відмінним вибором для забезпечення енергетичних потреб в умовах відключення електрики.

Приклади застосування: побутові прилади, середнього розміру електричне обладнання, зарядка кількох пристроїв одночасно.

Високопотужні (до 5 кВт). Ці зарядні станції призначені для забезпечення енергопостачання великих або енергозатратних пристроїв, таких як кондиціонери, електричні обігрівачі, плити, великі холодильники та інше. Однак коштують такі прилади вже чимало.

Ємність акумулятора, яку ми звикли бачити у павербанках в міліампер-годиниах (mAh), також вказується на зарядних станціях. Однак, частіше ви будете зустрічати Ват-години (Вт/год) акумулятора — це величина, яка вказує на кількість електричної енергії, що може бути збережена в акумуляторі. Цей показник відображає загальну кількість енергії, яку акумулятор може віддати за певний час. Наприклад, акумулятор з ємністю 240 Вт/год може забезпечувати потужність 240 Вт протягом однієї години, або 120 Вт протягом двох годин.

Вища ємність забезпечує довший час роботи пристроїв без підзарядки. Цей параметр дуже важливий, щоб ви могли самостійно розрахувати на скільки часу вам вистачить роботи розрядної станції для певного приладу.

Типи виходів

Портативні зарядні станції можуть мати різні типи виходів, включно з розетками змінного струму (AC), USB-портами, автомобільними роз'ємами та інше. Різноманітність виходів або наявність бездротової зарядки чи вбудованого ліхтарика, забезпечить комфортне користування. Крім того, це дозволяє підключати різні типи електроприладів і забезпечувати максимальну універсальність.

Час зарядки станції

Час, необхідний для повної зарядки станції, може варіюватися в залежності від її ємності та джерела живлення. Деякі моделі підтримують швидку зарядку, що дозволяє зменшити час очікування.

Так, наприклад, Bluetti PowerOak EB70 заряджається за 3-4 години від звичайної розетки та приблизно за 7-8 годин, якщо заряджати через порт прикурювача автомобіля 12 В. А EcoFlow Delta 2 підтримує технологію швидкої зарядки, що дозволяє досягти 80% ємності приблизно за 50 хвилин та повністю заряджатись за 80 хвилин від розетки змінного струму.

Розміри та вага

Портативні зарядні станції відрізняються за розмірами і вагою. Менші моделі легші і зручніші для транспортування, але можуть мати меншу ємність та потужність. Великі моделі забезпечують більшу потужність, але можуть бути менш зручними у використанні. Однак, якщо зарядна станція буде вдома стояти на одному місці, ці параметри не матимуть такого важливого значення, як для людей, які купують стацію для кемпінгу чи активного відпочинку на природі.

Системи безпеки та вартість обслуговування

Переконайтесь, що вибрана зарядна станція має вбудовані системи безпеки, такі як захист від перевантаження, короткого замикання та перегріву.

Крім того, оцінюйте витрати на купівлю та обслуговування станції. Вартість може варіюватися від кількох тисяч до сотень тисяч гривень, в залежності від потужності та функціональних можливостей.

Популярні портативні зарядні станції

Сьогодні на ринку в Україні найпоширенішими брендами, що спеціалізуються на виробництві зарядних станцій для дому є EcoFlow та Bluetti. Вони відомі своїми інноваційними продуктами у сфері зберігання енергії та пропонують моделі з високою потужністю та швидкою зарядкою.

Менш поширеними, але не менш достойними є варіанти бренду Jackery, що також спеціалізується на портативних зарядних станціях і акумуляторах. Їх продукти користуються популярністю в світі завдяки високій якості та інноваційним рішенням.

Anker - відомі своєю продукцією в області портативних зарядних пристроїв. Хоча їх основна спеціалізація — це зарядні пристрої для смартфонів. Goal Zero теж один із лідерів у виробництві портативних зарядних станцій та рішень для зберігання енергії. Крім того, на ринку можна зустріти моделі PowerPlant, Ninebot, Zendure та інші.

EcoFlow River 2 Pro (800 Вт)

Потужна портативна зарядна станція з швидкою зарядкою та великою ємністю. Підходить для живлення різноманітних електроприладів, включно з холодильниками та інші пристроями.

Потужність: 800 Вт

Ємність: 768 Вт/год

Тип акумулятора: LiFePO4

Зі своєю вагою у 7.5 кг, EcoFlow River 2 Pro є досить легкою та зручною для перенесення, що робить її ідеальною для подорожей та виїздів на природу. Завдяки сучасним технологіям швидкої зарядки X-Stream, станція може заряджатися до 80% за менш ніж годину від мережі, що дуже зручно для ситуацій, коли необхідно швидко відновити запас енергії.

Наявність декількох вихідних портів дозволяє одночасно заряджати та живити різні пристрої, включно зі смартфоном, ноутбуком, освітлювальними приладами та невеликими побутовими приладами. EcoFlow River 2 Pro підтримує зарядку від сонячних панелей, що дуже зручно в умовах обмежених ресурсів.

Фото: ecoflowukraine.com

Bluetti AC180P (1800 Вт)

Потужність: 1800 Вт

Ємність: 1440 Вт/год

Тип акумулятора: LiFePO4

Bluetti AC180P має ємність 1440 Вт/год і забезпечує номінальну потужність у 1800 Вт, що робить її чудовим вибором для живлення значної частини домашньої техніки. Обладнана різноманітними портами для підключення, включно з двома AC-виходами, чотирма USB-A, одним USB-C та DC-виходами та навіть бездротовою зарядною панеллю. Це робить її універсальною для використання з різними пристроями.

Завдяки можливості швидкої зарядки, станція може заряджатися до 80% за 45 хвилин, що значно економить час у випадку потреби швидкого відновлення енергії. Використання літій-залізо-фосфатних батарей забезпечує більшу безпеку та триваліший термін служби порівняно з традиційними літій-іонними варіантами. Більше 3500 циклів без значної втрати початкової ємності, забезпечує довгий термін служби.

Незважаючи на високу потужність, Bluetti AC180P є досить компактною (340х247х317 мм) та відносно легкою, що полегшує її транспортування та використання на виїздах.

На сайті компанії зазначають, що цієї станції достатньо для того, щоб зарядити 62 рази телефон потужністю 15 Вт, 13-15 разів зарядити ноутбук потужністю 70 Вт, або заживити 120-ватний холодильник протягом 7-14 годин.

Фото: bluettipower.com.ua

EcoFlow Delta Max 1600 (2400 Вт)

Потужність: 2400 Вт

Ємність: 1612 Вт/год

Тип акумулятора: Li-ion

Портативна станція має велику ємність 1612 Вт/год та 2400 Вт номінальної вихідної потужності, що дозволяють живити навіть досить вимогливі побутові прилади. Завдяки сучасним технологіям швидкої зарядки, станція може заряджатися до 80% за одну годину від мережі.

Наявність декількох AC виходів, USB портів та автомобільного порту дозволяє одночасно підключати та живити велику кількість пристроїв.

EcoFlow Delta Max 1600 можна підключити до додаткових батарейних блоків, збільшуючи загальну ємність до 5.6 кВт/год. Це дозволяє збільшити резервний запас енергії для тривалого використання. Завдяки піковій потужності до 4600 Вт, станція може впоратися з короткочасними високими навантаженнями, забезпечуючи стабільну роботу підключених пристроїв. EcoFlow підтримує зарядку від сонячних панелей, що робить її досить вигідним рішенням для генерації енергії у віддалених місцях або під час тривалих відключень електрики.

Можливість керування через мобільний додаток дозволяє моніторити стан заряду, регулювати налаштування та оптимізувати споживання енергії.

Фото: ecoflowukraine.com

Ninebot Segway Cube 1000 (2200 Вт)

Потужність: 2200 Вт

Ємність: 1024 Вт/год

Тип акумулятора: LiFePO4

Ninebot Segway Cube 1000 - це універсальна і надійна портативна електростанція, призначена для різних потреб як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 1 кВт/год (1024 Вт/год), відома своєю безпекою та довговічністю з понад 4000 циклами зарядки​.

Потужність 2200 Вт дозволяє працювати з більш ніж 90% побутових приладів. Завдяки функції R-drive вона може впоратися з майже вдвічі більшими піковими навантаженнями, що підходить для приладів з високими потребами в енергії, таких як фен та електроплита​. Є можливість збільшення ємності до 5 кВт-год за допомогою покупки та встановлення додаткових акумуляторних блоків​.

Ninebot має 12 вихідних роз'ємів для різних пристроїв, що забезпечує сумісність з широким спектром електроніки​. Повна зарядка можлива приблизно за 1.2 години через розетку або за допомогою сонячних панелей.

Фото: moyo.ua

Bluetti PowerOak EB70 (1000 Вт)

Потужність: 1000 Вт

Ємність: 716 Вт/год

Тип акумулятора: LiFePO4

Bluetti PowerOak EB70 є портативною станцією для живлення, яка має значну потужність і високу універсальність. Використовує батарею з хімічним складом LiFePO4, яка забезпечує більше 2500 циклів зарядки-розрядки без значної втрати ємності. Ця батарея відзначається стабільністю, довговічністю та безпекою. Bluetti має багато портів та виходів, а також панель для бездротової зарядки та вбудований ліхтарик.

Зарядка від мережі змінного струму або від сонячної панелі триває 3-4 години, а від автомобільного порту цей процес затягнеться вже до 7-8 годин. Пристрій компактний, вагою приблизно 9,7 кг, що робить його зручним для транспортування і використання в різних умовах.

Фото: bluettipower.com.ua

ANKER 535 PowerHouse (500 Вт)

Потужність: 500 Вт

Ємність: 512 Вт/год

Тип акумулятора: LiFePO4

Anker 535 PowerHouse - це портативна електростанція з ємністю 512 Вт/год (160000 мАг) та номінальною потужністю 500 Вт. Цей пристрій призначений для надійного живлення різноманітних пристроїв, таких як ноутбуки, світильники або телевізори.

Портативний розмір - 216х211.4х144 мм та невелика вага – 7.5 кг, роблять його зручним для транспортування та використання на відкритому повітрі. ANKER 535 заряджається до 80% за 2.5 години через адаптер та USB-C порт. Цей пристрій є ідеальним рішенням для тих, хто потребує надійного джерела живлення для малопотужних пристроїв.

Фото: anker.com

Zipper ZI-PS330 (330 Вт)

Потужність: 330 Вт

Ємність: 288.6 Вт/год

Тип акумулятора: Li-ion

Zipper ZI-PS330 – це одна із найдешевших моделей в даному рейтингу, яка забезпечує резервне живлення для різних пристроїв. Вона може заряджатися від мережі, сонячних панелей або автомобільного прикурювача.

Має такі інтерфейси підключення: одна розетка змінного струму (230 В), три порти USB Type-A, один USB Type-C, два виходи постійного струму (DC) та бездротовий зарядний пристрій. Ця портативна зарядна станція повністю заряджається від мережі за 5 годин.

ЇЇ особливістю є маленька вага - 3,4 кг та компактний розмір - 20.6x15.5x16.5 см. Цей пристрій ідеально підходить для заряджання ноутбуків, смартфонів, камер GoPro та іншої дрібної електроніки.

Фото: storgom.ua

Jackery Explorer 240 (200 Вт)

Потужність: 200 Вт

Ємність: 240 Вт/год

Тип акумулятора: Li-ion

Jackery Explorer 240Wh - це компактна електростанція, яка оснащена невеликим літій-іонним акумулятором ємністю 240 Вт/год. Його вага всього 3 кг, що робить пристрій легким для транспортування. Має одну розетку змінного струму (200 Вт, а пікова потужність – 400 Вт), один автомобільний порт постійного струму та два порти USB-A.

Jackery Explorer можна заряджати від сонячних панелей або мережі за 5 годин, а на зарядку від автомобільного прикурювача знадобиться 6.5 годин. Цього пристрою цілком достатньо для того, щоб зарядити телефон (15 Вт) 24 рази або заживити телевізор (60 Вт) протягом маже 3.5 годин.

Надійна система керування батареєю BMS забезпечує контроль напруги, температури та захист від короткого замикання. Проста система управління та чіткий дисплей, дозволить вам комфортно працювати з Jackery Explorer.

Фото: jackery.pro

Портативні зарядні станції є незамінним інструментом для забезпечення електроенергії під час відключень світла. Вибір правильної станції залежить від ваших конкретних потреб, бюджету та умов використання. Звертайте увагу на потужність, ємність, типи виходів, швидкість зарядки та додаткові функції, щоб знайти найкраще рішення для вашого дому.