Відновлення водійських документів, втрачених через обстріли РФ, буде безкоштовним: уряд ухвалив рішення

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, відтепер буде безплатним.

"Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну... Йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах", - наголосила прем'єрка.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, як підтримана урядом ініціатива МВС працюватиме на практиці.

Так, спершу людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи. З цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації).

Після цього адміністратор швидко опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові документи.

За словами Клименка, це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії. Він також додав, що наступним кроком має бути невідкладне безплатне відновлення ID-документів.

"Працюємо над розв'язанням цієї задачі", - підкреслив очільник МВС.