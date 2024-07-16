Відповідь на імперські амбіції Росії: в США і Європі пройде Тиждень поневолених народів

Про це, із посиланням на організаторів, повідомляє OBOZ.UA

Активісти закликають до деколонізації та звільнення всіх народів Росії, які мають право на самовизначення, та готуються провести низку акцій.

"В сучасних умовах, коли світ потребує деколонізації російської імперії, а т.зв. малі народи РФ прагнуть до незалежності, користуючись нагодою "Ліга вільних Націй" проводить публічні акції в містах Європи, в яких приймають участь антиімперські росіяни, білоруси, українці та інші з метою привертання уваги до шовінізму так званої Російської Федерації, про колоніалізм та поневолення корінних народів Росії", – зазначають організатори.

Організатори анонсують, що публічні акції цього року відбудуться, зокрема, у Бонні, Анталії, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.

Тиждень поневолених народів (Captive Nations Week) – це щорічний комплекс масових заходів, що відзначається у США протягом третього тижня липня від 1953 році, з метою привернення уваги громадськості США до проблеми поневолених народів, що перебувають під контролем комуністичних режимів. У 1959 році була ухвалена відповідна резолюція Конгресу США (автором її проєкту був президент Українського конгресового комітету Лев Добрянський), а президент Дуайт Ейзенхауер надав їй силу закону.

Сучасні акції в межах Тижня поневолених народів є відповіддю на імперські амбіції та шовіністичні прагнення Росії.