"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова
Діяльність Геннадія Труханова потрібно розслідувати згідно з законом, а не позбавляти його громадянства, щоб усунути від управління містом
Таку думку він висловив журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов
"Я не знаю як тепер Геннадій Труханов буде виходити із цієї ситуації з точки зору закону. Де-факто, Труханов зароби собі репутацію зашквареної персони на корупційному ринку України. В нього є низка кримінальних проваджень. Навіть НАБУ намагається розслідувати його діяльність. Втім, ситуація виглядає так, що його просто по закону не змогли притягнути до відповідальності, а тому вирішили позбавити його громадянства. Тепер він не українець, має залишити посаду в Одесі і їм потрібне управління містом без нього", - пояснив Ніколов.
Журналіст вважає, що тепер містом буде управляти СБУ. За його словами, історія з Трухановим подібна з тим, що відбувається на Росії.
"Це історія про те, як право сили перемогло силу права, а це вже ознака Росії. Саме в Росії відбуваються такі речі. Тому, на жаль, мій песимістичний висновок з цього всього, що замість того, щоб посадити корупціонера по закону, позбавляємо його громадянства. І тепер же цілком зрозуміло, що буде введено управління містом СБУ", - додав він.
У вівторок, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
