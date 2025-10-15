"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова

Таку думку він висловив журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов

"Я не знаю як тепер Геннадій Труханов буде виходити із цієї ситуації з точки зору закону. Де-факто, Труханов зароби собі репутацію зашквареної персони на корупційному ринку України. В нього є низка кримінальних проваджень. Навіть НАБУ намагається розслідувати його діяльність. Втім, ситуація виглядає так, що його просто по закону не змогли притягнути до відповідальності, а тому вирішили позбавити його громадянства. Тепер він не українець, має залишити посаду в Одесі і їм потрібне управління містом без нього", - пояснив Ніколов.

Журналіст вважає, що тепер містом буде управляти СБУ. За його словами, історія з Трухановим подібна з тим, що відбувається на Росії.

"Це історія про те, як право сили перемогло силу права, а це вже ознака Росії. Саме в Росії відбуваються такі речі. Тому, на жаль, мій песимістичний висновок з цього всього, що замість того, щоб посадити корупціонера по закону, позбавляємо його громадянства. І тепер же цілком зрозуміло, що буде введено управління містом СБУ", - додав він.