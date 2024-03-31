"Він мій друг": Шефір після звільнення заявив, що залишиться в команді Зеленського

Про це Сергій Шефір сказав у коментарі виданню "Бабель".

За словами Шефіра, вони з президентом Володимиром Зеленським друзі, а це важливіше за посаду.

"Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", - заявив колишній помічник президента України.

Довідка. Сергій Нахманович Шефір - український державний посадовець. До цього працював сценаристом і продюсером, директором "Студії Квартал-95".

У травні 2019 року був призначений першим помічником президента України Володимира Зеленського.