Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Він мій друг": Шефір після звільнення заявив, що залишиться в команді Зеленського

"Він мій друг": Шефір після звільнення заявив, що залишиться в команді Зеленського

31 березня, 2024 неділя
00:48
Суспільство Сергій Шефір

Колишній помічник президента України Сергій Шефір наголосив, що залишається в команді Володимира Зеленського

Про це Сергій Шефір сказав у коментарі виданню "Бабель".

За словами Шефіра, вони з президентом Володимиром Зеленським друзі, а це важливіше за посаду.

"Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", - заявив колишній помічник президента України.

Довідка. Сергій Нахманович Шефір - український державний посадовець.  До цього працював сценаристом і продюсером, директором "Студії Квартал-95".

У травні 2019 року був призначений першим помічником президента України Володимира Зеленського. 

  • 30 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента.
Теги:
Україна
політика
Володимир Зеленський
Сергій Шефір
Читайте також:
Росіяни затримали 11 таджиків
29 березня, 2024 п'ятниця
Росіяни затримали 11 таджиків, які організували у Маріуполі дім молитви
На фото: Ксенія Мішина
29 березня, 2024 п'ятниця
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
29 березня, 2024 п'ятниця
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
00:16
Оновлено
збитий "Шахед"
Росія атакувала Україну "шахедами", у Харкові приліт. Ситуація ввечері 30 березня
2024, субота
30 березня
23:39
Росіяни розстріляли сімейну пару в Авдіївці
В Авдіївці росіяни розстріляли сімейну пару
23:36
OPINION
Віталій Портников
Туск: Європа готується до війни. Колонка Віталія Портникова
21:56
Ексклюзив
Віталій Портников
Виснаження російських ресурсів - лінія, після якої Путін буде готовий до перемовин з Україною, - Портников
21:49
Гаррі Кейн, Баварія, Бундесліга
"Борусія" сенсаційно обіграла "Баварію" у Бундеслізі
21:46
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував продовження перезавантаження державних інституцій
21:30
Зеленський
Росія націлена на енергетичне знекровлення України: Зеленський запевнив, що працює над посиленням ППО
21:25
Ексклюзив
ІДІЛ
Небезпека реальна: експерт-міжнародник Семиволос про нові теракти ІДІЛ у РФ
20:51
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Кураховому та Костянтинівці Донецької області: 4 людини поранено
20:47
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрика визнали одним із найкращих футболістів матчу "Челсі" - "Бернлі": українець заробив пенальті
20:32
Ексклюзив
Володимир Путін
Великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ у весняно-літній період, поки що немає, - генерал Богдан
20:29
хакери
Українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більше ніж на $12 млрд
20:08
OPINION
Олександр Мотиль
Проблема в путінській Росії чи в Росії-матушці?
20:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: результати та розклад матчів 22-го туру
19:59
російський добровольчий корпус РДК
Після рейдів російських добровольців РФ зміцнює кордони у трьох областях, - ГУР
19:48
Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи за 2023 рік
19:23
на фото ситуація на фронті
За добу Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:13
Гаїті
Лідер банд на Гаїті оголосив, що готовий скласти зброю в разі участі у формуванні нового уряду
19:10
Ексклюзив
Косово - Сербія
Конфліктна ситуація буде погіршуватися: дипломат Толкач про позицію Сербії щодо вступу Косово у міжнародні організації
18:46
Японія
Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю
18:28
Одеса пляж
В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі
18:01
весна
У Польщі зафіксували найвищу температуру у березні за 50 років
18:01
OPINION
Олексій Петров
І прах Суворова не допоміг...
17:57
Фото «Gepard»
Постачання Німеччиною боєприпасів для ЗРК Gepard Україні покращилося, - Bild
17:55
Огляд
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
Україна їде на Євро, а Потєря проведе бій з росіянином: огляд українського спорту за тиждень
17:33
винищувачі МіГ-29
У Сербії злітала авіація через невідомий літальний апарат
17:29
Життя без транзиту: як позначиться на українцях відсутність транспортування газу до ЄС та які сценарії його продовження розглядає Україна
17:12
олімпіада 2024
Німеччина й Франція домовилися про антитерористичну співпрацю під час Олімпіади та Чемпіонату Європи з футболу
17:09
веб-камера
У МВС розповіли, скільки камер відеомоніторингу встановлено в Україні
16:39
Southwind Airlines
ЄС заборонив польоти авіакомпанії Southwind Airlines через порушення санкцій
16:27
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони 31 березня
16:03
Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
16:00
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд міг би сильніше підтримувати пільгові кредитні програми
15:50
Обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла селище Долинка на Запоріжжі: постраждав 12-річний хлопчик
15:37
Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну
Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну на Дунаї в Австрії: 11 людей постраждали
15:31
Ексклюзив
Окупанти
Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман
15:31
Оновлено
У Нідерландах невідомі взяли в заручники відвідувачів кафе
У Нідерландах затримали нападників, які захопили в заручники відвідувачів кафе
15:30
укриття
На Київщині у 17 школах та дитсадках будують укриття, - ОВА
15:18
обстріл, ППО
Українські бійці знищили ракету Х-59 у Дніпровському районі
15:11
україна німеччина
Кожен, хто втомився підтримувати Україну, має подумати про наслідки для Європи, - міністр фінансів Німеччини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV