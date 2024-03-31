"Він мій друг": Шефір після звільнення заявив, що залишиться в команді Зеленського
Колишній помічник президента України Сергій Шефір наголосив, що залишається в команді Володимира Зеленського
Про це Сергій Шефір сказав у коментарі виданню "Бабель".
За словами Шефіра, вони з президентом Володимиром Зеленським друзі, а це важливіше за посаду.
"Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", - заявив колишній помічник президента України.
Довідка. Сергій Нахманович Шефір - український державний посадовець. До цього працював сценаристом і продюсером, директором "Студії Квартал-95".
У травні 2019 року був призначений першим помічником президента України Володимира Зеленського.
- 30 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади радника президента.
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