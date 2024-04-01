Виробництво дронів і реагування ОПК на потреби фронту: Зеленський провів нараду з військовими й урядовцями

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що учасники наради обговорили гнучкість українського ОПК, оскільки потреби фронту постійно змінюються, тому виробники мають реагувати на них вчасно.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", - резюмував Зеленський.