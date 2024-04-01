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Виробництво дронів і реагування ОПК на потреби фронту: Зеленський провів нараду з військовими й урядовцями

1 квітня, 2024 понедiлок
15:29
Суспільство

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовослужбовцями й урядовцями, на якій було деталізовано плани виробництва дронів, зокрема FPV. Також було обговорено реагування оборонно-промислового комплексу на потреби фронту

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що учасники наради обговорили гнучкість українського ОПК, оскільки потреби фронту постійно змінюються, тому виробники мають реагувати на них вчасно.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", - резюмував Зеленський.

  • За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії. Вони зможуть завдати ударів по глибокому тилу РФ.
  • 5 березня заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр заявила, що українські виробники дронів спроможні до кінця 2024 року виробити 2 мільйони безпілотників. Наразі відповідні потужності збільшуються.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
безпілотник
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