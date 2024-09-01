Віряни та священники УПЦ МП написали Онуфрію листа з проханням вийти з РПЦ
Священники та віряни Української православної церкви (УПЦ) звернулися до митрополита Онуфрія з проханням виконати вимоги держави та вийти зі складу Російської православної церкви (РПЦ)
Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
У зверненні, яке станом на 25 серпня налічувало понад 320 підписів, йдеться про необхідність офіційного підтвердження відокремлення УПЦ від РПЦ, проголошеного ще навесні 2022 року.
"Ваше Блаженство, просимо Вас відгукнутися на вимогу керівника ДЕСС від 22 серпня 2024 р. та оприлюднити лист до РПЦ про вихід з її складу, а також повідомити про це Помісні Церкви", - йдеться у зверненні.
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Згідно з заявою керівника ДЕСС, цей крок допоможе уникнути заборони парафій та відбирання приміщень храмів УПЦ.
"Ваше Блаженство, просимо не залишати нас сам на сам у цій складній ситуації. Всі ми молимося Богу за збереження нашої Церкви, але потрібні й конкретні дії для її захисту. З любовʼю у Христі вірні чада Української православної церкви", - підсумовують автори звернення.
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Верховна Рада у вівторок, 20 серпня, проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт №8371, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорці.
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У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні.
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