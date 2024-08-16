"Патріархат Москви глибоко отруєний": Епіфаній закликав Онуфрія до діалогу про єдність без попередніх умов

Звернення оприлюднив сайт ПЦУ.

"Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 р. ухвалив всі рішення, для яких був зібраний, і створив тверду канонічну основу для того, щоби єдина вже Православна церква України, як помісна, отримала, як вона цього і просила та бажала протягом багатьох років, Томос про автокефалію від його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія. Канонічним правом і порядком загалом, а також Томосом зокрема визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, як одна і єдина помісна православна церква", - йдеться у зверненні.

Епіфаній зазначив, що об'єднанню православних України в межах єдиної церкви заважає вплив Москви.

"Ми всі є свідками того, що в першу чергу через позицію патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов'язку - бути єдиними. Але і серед тих українських православних, хто ще не перебуває в родині Православної церкви України, зростає число бажаючих досягти цієї єдності", - зазначив Епіфаній.

Читайте також. ПЦУ про перешкоди забороні російської церкви: РФ користується стурбованістю світу питаннями релігійної свободи

Предстоятель ПЦУ закликав віддалятися від московської церкви і не мати з нею нічого спільного.

"Весь світ бачить, що патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням "русского міра", отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі. Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід "русского міра" є злими – для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту православ'я і хто дбає про благо церкви, має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності", - йдеться у зверненні.

Епіфаній нагадав, що Онуфрій раніше висував серед умов діалогу зокрема відмову від визнання рішення Вселенського патріархату. Предстоятель ПЦУ назвав таку умову неприйнятною та закликав почати діалог без жодних умов.

"Раніше з Вашого боку були оголошені три вимоги щодо такого діалогу, а саме – щоби ми відкинули рішення Вселенського патріархату і щоби ми не чули прохань від тих, хто приймає ці рішення і бажає бути єдиними, як Православна церква України. Але з об'єктивних і незалежних від нас підстав ми не можемо погодитися з такими вимогами, бо вони суперечать істині та означали би для нас зречення від Бога, Який подав нашим ієрархам і кліру благодать священства, і від Церкви Христової, яка руками і працею Вселенського патріарха благодіяла Україні. Тому ми з любов'ю просимо вас та ієрархів, які з вами, погодитися розпочати наш діалог без попередніх умов", - підсумував Епіфіаній.

Раніше народний депутат України Володимир В'ятрович зазначив, що у серпні планується розгляд законопроєкту про заборону УПЦ (МП).

Походження законопроєкту про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили і громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.

Альтернативний проєкт закону Миколи Княжицького - раніше за урядову версію

Український політик, народний депутат Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), що був головним розробником успішно прийнятого у 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пропонував власний текст закону щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату, оскільки урядовий законопроєкт спершу, за його твердженням, виглядав "беззубо".

Його законопроєкт під №8221 називався "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", однак, попри схвальний висновок профільного комітету парламенту, так і не був винесений на розгляд сесійної зали.

Свій підхід Княжицький пояснював необхідністю впровадження дієвих юридичних механізмів позбавлення впливу УПЦ МП на майно та громадську думку, а не обмежуватися суто декларативними м'якими заходами.

Документ було зареєстровано Верховною Радою 23 листопада 2022 року, тобто за тиждень до згаданого вище рішення РНБО, а одностайну підтримку комітету він отримав 23 грудня того ж 2022-го.