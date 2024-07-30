ПЦУ про перешкоди забороні російської церкви: РФ користується стурбованістю світу питаннями релігійної свободи

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Лобісти Московського патріархату дуже потужно попрацювали на міжнародній арені, залякавши міжнародну спільноту розповідями про порушення релігійної свободи в Україні. Причому йдеться не про те, що Росія на окупованих територіях знищила всю можливість релігійної діяльності, яка є непідконтрольна окупаційної адміністрації. Йдеться не про те, що знищено повністю, або частково понад 600 релігійних об'єктів внаслідок російської агресії, і ці руйнування тривають. Вбито священників, пасторів, вірних, релігійних громад різних конфесій", - наголосив митрополит Євстратій.

За словами речника ПЦУ, російська пропаганда і її помічники в Україні постійно намагаються переконати міжнародну спільноту, що уряд України здійснює порушення свободи віросповідання проти юрисдикції Московського патріархату, яку називають УПЦ.

"У міжнародній спільноті це все сприймається дуже боляче, і російська пропаганда користується цим. Законопроєкт, який внесений на розгляд ВР, постійно підривається. Будь-яка російська діяльність в Україні є забороненою. Але, на жаль, окрім релігійної, тому що використовується стурбованість міжнародної спільноти питанням релігійної свободи на свою користь", - зауважив митрополит Євстратій.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.

Альтернативний проєкт закону Миколи Княжицького - раніше за урядову версію

Український політик, народний депутат Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), що був головним розробником успішно прийнятого у 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пропонував власний текст закону щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату, оскільки урядовий законопроєкт спершу, за його твердженням, виглядав "беззубо".

Його законопроєкт під №8221 називався "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", однак, попри схвальний висновок профільного комітету парламенту, так і не був винесений на розгляд сесійної зали.

Свій підхід Княжицький пояснював необхідністю впровадження дієвих юридичних механізмів позбавлення впливу УПЦ МП на майно та громадську думку, а не обмежуватися суто декларативними м'якими заходами.

Документ було зареєстровано Верховною Радою 23 листопада 2022 року, тобто за тиждень до згаданого вище рішення РНБО, а одностайну підтримку комітету він отримав 23 грудня того ж 2022-го.