Водій фури заснув на в'їзді до Києва: постраждало 8 людей

Про це повідомляє Поліція Києва.

За даними слідства, водій вантажівки MAN, дорогою у бік Києва врізався у задню частину попутного мікроавтобуса "Мерседес Спринтер". Водій останнього своєю чергою втратив керування та зіткнувся із чотирма іномарками.

Фото: Поліція Києва

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали вісім пасажирів мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" віком від 26 до 83 років. Постраждалих госпіталізували, їхній стан наразі встановлюється.

Фото: Поліція Києва

За попередніми даними, винуватець ДТП, 53-річний водій вантажівки був тверезий та заснув за кермом. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.