Водій фури заснув на в'їзді до Києва: постраждало 8 людей
Вранці 14 квітня на 17-му км Брест-Литовського шосе зіткнулися 6 автомобілів, є постраждалі
Про це повідомляє Поліція Києва.
За даними слідства, водій вантажівки MAN, дорогою у бік Києва врізався у задню частину попутного мікроавтобуса "Мерседес Спринтер". Водій останнього своєю чергою втратив керування та зіткнувся із чотирма іномарками.
Фото: Поліція Києва
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали вісім пасажирів мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" віком від 26 до 83 років. Постраждалих госпіталізували, їхній стан наразі встановлюється.
Фото: Поліція Києва
За попередніми даними, винуватець ДТП, 53-річний водій вантажівки був тверезий та заснув за кермом. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
- У Харкові ввечері 8 квітня чоловік збив автівкою двох пішоходів і втік із місця ДТП. Його розшукали й затримали.
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