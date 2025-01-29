ВООЗ планує до кінця року встановити в Україні до 20 модульних медзакладів

Про це Укрінформу сказав голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Він нагадав, що з початку повномасштабної війни ВООЗ верифікувала понад 2200 атак на українську систему охорони здоров’я, зокрема медзаклади, медичний транспорт, склади, лабораторії тощо.

"Одним із напрямів підтримки ВООЗ, що здійснюється в Україні під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, є забезпечення безперервного доступу до медичних послуг у районах, де медичні заклади були пошкоджені або зруйновані, а також забезпечення добре обладнаного приміщення для надання послуг медичними працівниками", – зазначив Хабіхт.

ВООЗ запустила проєкт зі встановлення двох типів модульних медичних закладів у районах, де медичні заклади були пошкоджені або зруйновані. Перший – відділення первинної медичної допомоги для надання медичних послуг всередині. А другий тип – модульні станції для бригад екстреної медичної допомоги, що включають кімнату відпочинку для медиків та додаткові зручності для зберігання потрібних засобів.

Протягом останніх двох років Всесвітня організація охорони здоров'я встановила 29 модульних закладів первинної медичної допомоги та станцій для бригад екстреної медичної допомоги в семи областях України. Кожен такий заклад коштує в середньому від 100 до 200 тис. доларів залежно від розміру.

Обидва типи модульних закладів встановлюють за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини та Українського гуманітарного фонду. Хабіхт уточнив, що протягом 2025 року планують встановити ще близько 20 модульних закладів.