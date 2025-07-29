Всі винуватці, пов'язані з обмеженням НАБУ і САП, повинні бути покарані, інакше протести не зупиняться, - політексперт Цибулько

Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько в етері Еспресо.

"Суспільство хоче отримати, так би мовити, голови всіх, хто спричинив до цього скандалу. Всі винуватці, пов'язані з просуванням цієї історії із 12414 законопроєктом повинні бути покарані і суспільство повинно бути поінформоване про це. Інакше акції протесту не зупиняться. І найголовніше, нам потрібно 31-го не голосування лише за автономність НАБУ і САП", - сказав він.

Володимир Цибулько зауважив, що владу "треба вдарити по руках", щоб та не лізла в Конституцію без дозволу народу.

"Нам треба 31-го раз і назавжди всмажити владу, тобто вдарити її по руках, щоб вона ніколи не лізла в Конституцію без дозволу народу. Тобто нам це голосування 31-го повинне не просто, скажімо так, автономізувати НАБУ і САП, а повернути дію Конституції, повернути парламентсько-президентську республіку. Інакше нема смислу в поверненні автономії НАБУ і САП, бо все одно рано чи пізно до них доберуться", - додав полытичний експерт.