Всі винуватці, пов'язані з обмеженням НАБУ і САП, повинні бути покарані, інакше протести не зупиняться, - політексперт Цибулько
Суспільство хоче отримати голови всіх, хто спричинив до скандалу із законом про обмеженням повноважень НАБУ та САП
Таку думку висловив політичний експерт Володимир Цибулько в етері Еспресо.
"Суспільство хоче отримати, так би мовити, голови всіх, хто спричинив до цього скандалу. Всі винуватці, пов'язані з просуванням цієї історії із 12414 законопроєктом повинні бути покарані і суспільство повинно бути поінформоване про це. Інакше акції протесту не зупиняться. І найголовніше, нам потрібно 31-го не голосування лише за автономність НАБУ і САП", - сказав він.
Володимир Цибулько зауважив, що владу "треба вдарити по руках", щоб та не лізла в Конституцію без дозволу народу.
"Нам треба 31-го раз і назавжди всмажити владу, тобто вдарити її по руках, щоб вона ніколи не лізла в Конституцію без дозволу народу. Тобто нам це голосування 31-го повинне не просто, скажімо так, автономізувати НАБУ і САП, а повернути дію Конституції, повернути парламентсько-президентську республіку. Інакше нема смислу в поверненні автономії НАБУ і САП, бо все одно рано чи пізно до них доберуться", - додав полытичний експерт.
- 24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.
- Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.
- 29 липня стало відомо, що ЄС попередив Україну, що в разі невідновлення незалежності НАБУ і САП і повного скасування норм законопроєкту №12414 фінансову допомогу буде заморожено.
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