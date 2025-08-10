"Як заповів протоієрей Артемій": пранкер змусив вчительок з Криму виготовляти "прилади" для захисту від дронів

Від імені органів управління освітою митець доручив колаборантам створити з картону, фольги та дзвіночків вигаданий ним самим "акустичний дзвоновий оборонний прилад" АКОП-25, розповідає він у себе на Ютубі.

Ідея такої розробки з'явилася у нього після проповіді священника з РПЦ протоієрея Артемія Владімірова, за словами якого, церковний дзвін нібито захищає від ударних безпілотників.

Інструкцію з виготовлення АКОП-25 художник розробив за допомогою нейромережі, після чого розіслав по середніх школах Криму. З огляду на канікули працювати з фольгою та картоном на його вимогу погодилися лише кілька навчальних закладів, при цьому вони надіслали "обов'язкові" фото- й відеозвіти, які згодом оприлюднив Бохань.

Колаборантки-вчительки у звітах позують з прапорцями країни-агресорки та портретами Путіна.

Серед виконавців жартівливого розпорядження "згори", до подиву пранкера, були й працівниці освіти окупованого Криму, які викладають кримськотатарською мовою.