"Як заповів протоієрей Артемій": пранкер змусив вчительок з Криму виготовляти "прилади" для захисту від дронів
Білоруський опозиційний художник, акціоніст та пранкер Владислав Бохань, що намагається творчо протидіяти режимам Путіна та Лукашенка, цього разу звернувся до підконтрольних Кремлю педагогів окупованого Криму
Від імені органів управління освітою митець доручив колаборантам створити з картону, фольги та дзвіночків вигаданий ним самим "акустичний дзвоновий оборонний прилад" АКОП-25, розповідає він у себе на Ютубі.
Ідея такої розробки з'явилася у нього після проповіді священника з РПЦ протоієрея Артемія Владімірова, за словами якого, церковний дзвін нібито захищає від ударних безпілотників.
Інструкцію з виготовлення АКОП-25 художник розробив за допомогою нейромережі, після чого розіслав по середніх школах Криму. З огляду на канікули працювати з фольгою та картоном на його вимогу погодилися лише кілька навчальних закладів, при цьому вони надіслали "обов'язкові" фото- й відеозвіти, які згодом оприлюднив Бохань.
Колаборантки-вчительки у звітах позують з прапорцями країни-агресорки та портретами Путіна.
Серед виконавців жартівливого розпорядження "згори", до подиву пранкера, були й працівниці освіти окупованого Криму, які викладають кримськотатарською мовою.
- У минулі роки Бохань робив так, щоб російські вчительки вітали Путіна з днем народження портретами молодого Степана Бандери, а також виготовили й наділи шапочки з фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе