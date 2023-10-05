Вчителі у російській Калузі привітали Путіна з днем народження фотографією молодого Степана Бандери

Про це пише видання "Настоящее время".

Зазначається, що вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення "Єдиної Росії" привітати Володимира Путіна з днем народження. Вони мали провести акцію за участю дітей з портретом "молодого Путіна" та гаслом "Наш президент – завжди молодий! Наш президент – завжди з нами. Наша перемога – попереду". Проте замість фото Путіна, у привітанні використали фото молодого Степана Бандери.

Виявився, що справжнім замовником акції був білоруський художник-акціоніст Владислав Бохан, який і надіслав фотографії Бандери, якого в Росії називають нібито "символом нацизму". сам художник назвав акцію "Знай ворога в обличчя".

Видання зазначає, що Бохан кілька разів проводив подібні акції. Він вимагав від вчителів пройти хресною ходою, сфотографуватися з його власним портретом і навіть із плакатами з гаслами Третього рейху.