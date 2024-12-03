Якою буде погода 4 грудня: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 4 грудня в Україні істотних опадів не передбачається.

"Щоправда, їх трохи замінятимуть тумани - погіршуватимуть видимість, замінятимуть опади і взагалі підтримуватимуть реноме грудня, як меланхолійного хмарного місяця", - пише Діденко.

За її прогнозами, у середу передбачається не сильний вітер, південно-східного напрямку. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 0...-4 °C. Протягом дня в Україні очікується від -2 °C до +4 °C, в Криму +4...+6 °C, на півдні Криму до +6...+10 °C.

Яку погоду варто очікувати у Києві

У Києві 4 грудня без істотних опадів. Уночі температура повітря опуститься до -1...-3 °C, вдень близько 0 °C.

"Перші якісь більш помітні опади з'являться на Миколая, 6 грудня", - додала синоптикиня.