Якщо плівки Міндіча будуть оприлюднені, то це буде не гірше "касетного скандалу", - нардеп Арʼєв

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат Володимир Арʼєв.

"Країна дійсно може увійти в глибокий політичний скандал, якщо плівки Міндіча будуть оприлюднені. Якщо вони будуть оприлюднені, з того, що мені говорили, то це буде не гірше "касетного скандалу", можливо й набагато гірше. Не будемо забігати наперед, але можливо в даній ситуації, якщо влада зрозуміє, що в цій ситуації потрібно перейти до нормального режиму роботи, то тоді не має сенсу оприлюднювати ці плівки для тиску на цю владу. Фактично, це останній аргумент найважчого типу", - вважає Арʼєв.

Народний депутат наголосив, що влада має схаменутись, обʼєднатись для проведення реформ й діяти ефективно.

"Єдине, я не вірю в те, що влада на чолі з Офісом президента можуть схаменутись і зробити крок назад. Знаючи цих людей, вони тільки озлобляться, будуть йти далі й ламати двері головою. Втім, варто знати, що двері інколи бувають значно міцніші", - додав він.

24 липня в етері Еспресо Юрій Луценко заявив, що після того, як Офіс президента дізнався про законне прослуховування квартири співвласника "Кварталу 95" Міндіча, де обговорювалися чутливі політичні та бізнесові питання, почалася масштабна атака на незалежність НАБУ і САП



