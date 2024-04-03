YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді

Про це інформує ЦПД.

"За запитом Центру протидії дезінформації РНБО на території України заблоковано YouTube-проєкт "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ексведуча Діана Панченко, після закриття підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного зі звинувачуваним у державній зраді Віктором Медведчуком, виїхала до РФ і почала вести у YouTube свій власний проєкт. У відео Панченко поширювала російську пропаганду. Зокрема, вона знімала сюжети в окупованих українських містах, брала інтерв'ю в самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Крім того, ексведуча зняла пропагандистський фільм про життя чеченців у складі РФ.

Читайте також: Як Діана Панченко - пропагандистка Медведчука стала ротом окупації

"Центр продовжує працювати над блокуванням інших YouTube-проєктів, які поширюють пропаганду ворога", - додали у ЦПД.