YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді
YouTube заблокував на території України канал колишньої ведучої підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з Віктором Медведчуком, Діани Панченко
Про це інформує ЦПД.
"За запитом Центру протидії дезінформації РНБО на території України заблоковано YouTube-проєкт "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ексведуча Діана Панченко, після закриття підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного зі звинувачуваним у державній зраді Віктором Медведчуком, виїхала до РФ і почала вести у YouTube свій власний проєкт. У відео Панченко поширювала російську пропаганду. Зокрема, вона знімала сюжети в окупованих українських містах, брала інтерв'ю в самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Крім того, ексведуча зняла пропагандистський фільм про життя чеченців у складі РФ.
Читайте також: Як Діана Панченко - пропагандистка Медведчука стала ротом окупації
"Центр продовжує працювати над блокуванням інших YouTube-проєктів, які поширюють пропаганду ворога", - додали у ЦПД.
- 4 січня 2023 року проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, "Перший незалежний" та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.
- 24 січня 2023 року СБУ повідомила про підозру Панченко у виготовленні та поширенні, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.
- Згодом стало відомо, що правоохоронці підозрюють Панченко ще в одному злочині. Тепер їй додатково інкримінують державну зраду, за яку передбачено довічне ув’язнення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.09 Купівля 39.09Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе