Головна Суспільство Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава

Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава

Дар'я Тарасова
1 вересня, 2025 понедiлок
17:18
Суспільство Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко висловив сподівання, що приклад життя Андрія Парубія допоможе мільйонам українців зрозуміти найважливіший сенс власного життя

Зміст

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Ми втратили молоду, надзвичайно талановиту, ідейну людину Андрія Парубія. Я не звик говорити про нього, як ви розумієте, в часі минулому. Бо було повне відчуття того, що Андрій нам потрібний вже сьогодні й надовго. Тому що так багато української роботи залишилось, особливо сьогодні. Його не стало якраз в такий важливий для нашого українського часу момент", - сказав Віктор Ющенко.

Він відзначив, що українцям дуже дорого дається кожний день буття.

"Якось звик до того, що українськими білими кістками всипана Хабаровщина, Колима аж до Соловків. Кожний день чи рік волі нам давався дуже дорогою ціною. І сьогодні, коли ми говоримо про Андрія і говоримо на честь його пам'яті, я переконаний, кожний, хто звертається до його високого імені, повністю усвідомлює, що кожний день Андрій проживав з одною міркою: міркою потреб, турбот за нашу українську націю і державу", - поділився колишній президент.

Він назвав колишнього парламентаря людиною дивної чистоти.

"Я переконаний, що коли ви берете будь-який інтервал його життя, ви там не знайдете бруду чи якоїсь неохайності. Хотів би особливо слово сказати його родині — на адресу його батька, його сестрички, його дружини, його донечки, про яких, до речі, він говорив у своєму останньому інтерв'ю, апелюючи до жорстокого світу: "Робіть зі мною, що хочете. Але, будь ласка, не чіпайте родину". Це є одне зі свідчень того, наскільки в нього було велике серце. Наскільки в нього була велика жертовність. І над усім була родина, наша нація і наша держава. Ще раз хочу сказати, мені надзвичайно прикро говорити про Андрія в минулому", - підкреслив Ющенко.

Разом з тим, він заявив, що хотів, щоби національний сум українці "перекували у нашу силу, у наш супротив", продовжуючи справу Андрія Парубія.

"Я хотів, щоб життя такого великого українця послужило дуже багатьом, можливо, мільйонам або навіть і десяткам мільйонів українців для того, щоб вони були окрилені, щоб вони зрозуміли, який найважливіший сенс вашого чи мого життя. Слава кожному із вас, хто пам'ятатиме Андрія Парубія. Слава кожному українському воїну, хто відстоює Україну. Слава всім ангелам-охоронцям, які в тилу працюють на нашу перемогу, а отже, на найкращу мрію Андрія. Слава вам! І Слава Україні", - підсумував Ющенко.

  • Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. У місті оголосили спецоперацію "Сирена".
  • Зранку 1 вересня правоохоронці оприлюднили фото із затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. За словами поліції, фігурант тривалий час планував злочин та стежив за нардепом.
  • Пізніше 1 вересня затриманому у справі про вбивство Парубія повідомили про підозру. Після проведення першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора дійшли висновку про наявність "російського сліду" у вбивстві Андрія Парубія.
     
Новини
Кримінал
Україна
політика
Віктор Ющенко
Хмельниччина
Андрій Парубій
