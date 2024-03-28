З 29 березня збільшиться коло осіб, які мають право на допомогу в разі загибелі військового, - правозахисниця Денісова

Про це повідомила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері телеканалу "Еспресо".

"Раніше діти були обмежені віком. З завтрашнього дня усі діти загиблих (померлих) осіб будуть мати право на частку одноразової грошової допомоги. Право на отримання грошової підтримки має вдова, вдівець, батьки, усиновлювачі, утримуючі загиблої особи, внуки, якщо їхні батьки померли перед загибеллю дідуся чи бабусі. Також право на допомогу мають жінка або чоловік, якщо проживання з військовим встановлено судом і судове рішення вступило в законну силу. Раніше цивільні дружини, чоловіки були обмежені в таких правах", - сказала Денісова.

Процедура отримання такої допомоги доволі складна. Правозахисниця розповіла, як можна отримати 15 мільйонів та куди для цього потрібно звертатися.

"Потрібно звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавати усі свої документи. Пізніше ТЦК та СП запитує три важливих документи про військовослужбовця, зокрема про склад сім'ї, грошовий атестат і документ про те, що він вже виключений зі складу військової частини. Пізніше всі ці документи відправляють на перевірку в обласний ТЦК, після чого в комісію, яка створена при Міноборони. Там усе ретельно вивчають і вже потім призначають виплату або відмовляють", - додала Денісова.