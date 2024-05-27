З-під окупованого Маріуполя вдалося вивезти 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
З тимчасово окупованого населеного пункту Донецької області на підконтрольні уряду України території вдалося повернути 11-річного хлопчика
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що мама хлопчика – військовослужбовиця ЗСУ. Вона звернулася до відомства з проханням посприяти поверненню з окупації її сина Дениса, якого жінка не бачила понад 2 роки.
"Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя. Самотужки переправити дитину на контрольовану урядом України територію змоги не було", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що жінка вже й не сподівалася на зустріч, але Мінреінтеграції разом із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини" повернули хлопчика мамі. Нині вони обоє у безпеці.
Що відомо про повернення дітей із ТОТ
14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.
14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.
У травні 2024 року стало відомо, що з тимчасово окупованої території Херсонської області Україна повернула шість дітей.
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