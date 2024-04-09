За 10 років війни в Україні загинули 83 медійники, – ІМІ
За час російсько-української війни із 2014-го по 2024 роки загинули 83 медійники, з них 76 – із початку повномасштабного вторгнення
Про це заявила керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації (ІМІ) Катерина Дячук.
"Це число озвучується сьогодні вперше. 83 – це кількість убитих медійників за 10 років російсько-української війни, тобто з початку 2014 року", - сказала вона.
Протягом 2014-2015 років загинуло 7 журналістів. Життя трьох із них трагічно обірвалися під час виконання журналістського завдання, ще чотирьох – унаслідок безпосередньої участі в бойових діях. Усі вони загинули в Донецькій і Луганській областях.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 76 медійників, 10 із них – під час виконання професійної діяльності, а 66 були учасниками бойових дій або загинули внаслідок російських обстрілів чи катувань.
Дячук наголосила, що всі випадки злочинів проти журналістів та медіа в Україні верифіковані Інститутом масової інформації. За трохи більше ніж 2 роки повномасштабної війни ІМІ зафіксував 575 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.
"За останні роки саме російська агресія є головним викликом для української журналістської спільноти та іноземних журналістів, які приїжджають висвітлювати події", – резюмувала вона.
- У вересні минулого року ІМІ повідомляв, що за рік і сім місяців із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія скоїла 536 злочинів проти журналістів і медіа.
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