За 10 років війни в Україні загинули 83 медійники, – ІМІ

Про це заявила керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації (ІМІ) Катерина Дячук.

"Це число озвучується сьогодні вперше. 83 – це кількість убитих медійників за 10 років російсько-української війни, тобто з початку 2014 року", - сказала вона.

Протягом 2014-2015 років загинуло 7 журналістів. Життя трьох із них трагічно обірвалися під час виконання журналістського завдання, ще чотирьох – унаслідок безпосередньої участі в бойових діях. Усі вони загинули в Донецькій і Луганській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 76 медійників, 10 із них – під час виконання професійної діяльності, а 66 були учасниками бойових дій або загинули внаслідок російських обстрілів чи катувань.

Дячук наголосила, що всі випадки злочинів проти журналістів та медіа в Україні верифіковані Інститутом масової інформації. За трохи більше ніж 2 роки повномасштабної війни ІМІ зафіксував 575 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

"За останні роки саме російська агресія є головним викликом для української журналістської спільноти та іноземних журналістів, які приїжджають висвітлювати події", – резюмувала вона.