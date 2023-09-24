За час повномасштабного вторгнення Росія скоїла 536 злочинів проти медіа та журналістів, - ІМІ

Про це пише Інститут масової інформації.

Зазначається, що загалом за серпень-вересень 2023 року Інститут масової інформації зафіксував сім порушень свободи слова, які вчинила Росія. Це були обстріли журналістів, кіберзлочини, знищення офісу редакції та юридичний тиск.

В ІМІ нагадують, що у серпні та вересні під російський обстріл потрапили українські та іноземні журналісти. Під обстріл потрапила знімальна група "Радіо Свобода" на Донеччині під час роботи. У Запорізькій області росіяни дроном-камікадзе атакували знімальну групу шведського телеканалу TV4. У Чернігові внаслідок удару російської ракети в приміщення обласного музично-драматичного театру імені Шевченка 19 серпня було зруйновано офіс видання "Челайн".

Крім цього, у соцмережі Facebook поширювали фейкову статтю журналістки з Чернігова Ірини Синельник, яка співпрацює з інформаційним агентством УНІАН. Натомість юридичний тиск із боку Росії зафіксовано щодо української телеведучої Марії Єфросиніної, яку московський суд заочно засудив до семи років колонії в справі про поширення військових фейків за мотивами політичної ненависті.