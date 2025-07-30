За 9 років НАБУ повідомило про підозру 71 нардепу, з них 31 – нинішнього скликання ВРУ
Від 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро, про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату
Про це повідомили в телеграм-каналі НАБУ.
Серед цих справ упродовж 2022–2025 років підозру повідомлено 42 депутатам. 31 фігурант – це депутати поточного дев’ятого скликання Верховної Ради України.
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До типових корупційних правопорушень, щодо яких повідомили про підозру народним депутатам, належать:
- привласнення або розтрата майна, ст. 191 КК України – 17;
- одержання неправомірної вигоди, ст. 368 КК України – 4;
- зловживання владою чи службовим становищем, ст. 364 КК України – 14;
- недостовірне декларування, ст. 366-2 КК України – 15;
- незаконне збагачення, ст. 368-5 КК України – 3.
У липні НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата Роберта Горвата та ще чотирьох осіб у заволодінні 323 га землі на Закарпатті
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