За 9 років НАБУ повідомило про підозру 71 нардепу, з них 31 – нинішнього скликання ВРУ

Про це повідомили в телеграм-каналі НАБУ.

Серед цих справ упродовж 2022–2025 років підозру повідомлено 42 депутатам. 31 фігурант – це депутати поточного дев’ятого скликання Верховної Ради України.

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До типових корупційних правопорушень, щодо яких повідомили про підозру народним депутатам, належать:

привласнення або розтрата майна, ст. 191 КК України – 17;

одержання неправомірної вигоди, ст. 368 КК України – 4;

зловживання владою чи службовим становищем, ст. 364 КК України – 14;

недостовірне декларування, ст. 366-2 КК України – 15;

незаконне збагачення, ст. 368-5 КК України – 3.

У липні НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата Роберта Горвата та ще чотирьох осіб у заволодінні 323 га землі на Закарпатті