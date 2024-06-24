За тиждень енергетики відновили світло для 89 тис. сімей, домівки яких були знеструмлені через обстріли РФ

Про це повідомляє ДТЕК.

20 червня під час ранкової атаки росіян було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району Київської області. Тоді енергетики повернули електропостачання для майже 19 тис. родин регіону.

Зазначається, що на Донеччині за 7 днів вдалось відновити електроенергію для 59 тис. родин. На Дніпропетровщині протягом цього ж часу енергетики повернули світло в домівки 11 тис. українських родин.

"Ось уже 852 день енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців в умовах підвищених ризиків. З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 12,7 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – сказав генеральний директор ДТЕК Олександр Фоменко.