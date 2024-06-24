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В які години збільшать обсяг обмежень: в Україні 25 червня всю добу діятимуть графіки відключень електроенергії

24 червня, 2024 понедiлок
18:19
Суспільство світло

У вівторок, 25 червня, графіки вимкнення електроенергії в Україні діятимуть протягом усієї доби. В деякі години обсяги обмежень збільшать

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

Обсяги обмежень збільшать у періоди з 02:00 до 05:00, а також з 12:00 до 23:00.

Причиною є зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

"25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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  • 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.
  • 13 червня повідомлялось, що якщо російська армія продовжить атакувати українську енергосистему, то українці можуть проводити без світла і теплопостачання до 20 годин на добу.
  • 14 червня директор Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі "Української правди" заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергетиці буде складнішою, оскільки розпочнеться ремонтна кампанія.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
Економіка
Енергетика
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