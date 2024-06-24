В які години збільшать обсяг обмежень: в Україні 25 червня всю добу діятимуть графіки відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго.

Обсяги обмежень збільшать у періоди з 02:00 до 05:00, а також з 12:00 до 23:00.

Причиною є зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.

"25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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