Завідувачка поліклініки на Херсонщині "відмазувала" від мобілізації й отримала 34 000 грн штрафу
Лікарка-невропатолог, завідувачка поліклініки у селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонщини як голова постійно діючої військово-лікарської комісії (ВЛК) в березні 2023 року сприяла ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації
Кримінальне провадження щодо неї відкрили в червні 2023 року. Матеріали справи містять чотири епізоди внесення Ісаєвою завідомо неправдивих відомостей до постанов ВЛК, йдеться у тексті судового вироку.
Згідно з виданими нею документами, двох осіб 3 і 13 березня 2023 року ВЛК безпідставно визнала тимчасово непридатними до військової служби. Ще дві особи 21 березня отримали безпідставний висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
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Усі чотири епізоди суд кваліфікував як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей - за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Лікарка визнала свою провину і уклала угоду з прокурором. Тож суд затвердив узгоджену зі стороною обвинувачення міру покарання.
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Жінка мусить сплатити на користь держави штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Її також позбавили права протягом одного року очолювати штатні та позаштатні ВЛК, пов’язані зі здійсненням військово-лікарської експертизи.
"Центр журналістських розслідувань" називає ім'я фігурнатки - Ісаєва Тетяна Михайлівна.
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