Здати зразки ДНК для пошуку зниклих безвісти можна буде у 7 країнах

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"Наразі у шести країнах Європейського Союзу у підрозділах ДП "Документ" Державної міграційної служби України створюються можливості для здачі зразків букального епітелію. Надалі ці ДНК-профілі будуть передані до уповноважених органів системи МВС", - сказав він.

Зазначається, що минулого року відбір зразків проводили на території Польщі та Німеччини, але залежно від кількості поданих заявок та від територіальності МВС буде надавати можливість здавати такі зразки на території Чехії, Словаччини, Італії або Іспанії, а також на території Туреччини.

"процесі ідентифікації тіл експертам також допомагають наші міжнародні партнери. Це Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, яка знаходиться в Нідерландах, - додав Леонід Тимченко. - Ми співпрацювали з ними упродовж 2023 року, і за цей період відібрали зразки у понад 400 громадян України за кордоном. За допомогою такої співпраці було встановлено близько дев'яносто збігів", - сказав Тимченко.