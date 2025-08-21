Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів

Про це вона сказала на освітній конференції "Серпнева-2025", передає Інтерфакс-Україна.

Зеленська нагадала, що цього року пройде вже п'ятий саміт і його вирішили присвятити освіті.

"Разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, освітянськими ГО, міжнародними партнерами працюватимемо над важливими та актуальними темами", - повідомила перша леді.

Вона додала, що на саміті також обговорюватимуть те, як освіта формує світ, як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.