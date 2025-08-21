Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів
Перша леді України Олена Зеленська заявила, що цьогорічний саміт перших леді та джентльменів буде присвячений темі освіти
Про це вона сказала на освітній конференції "Серпнева-2025", передає Інтерфакс-Україна.
Зеленська нагадала, що цього року пройде вже п'ятий саміт і його вирішили присвятити освіті.
"Разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, освітянськими ГО, міжнародними партнерами працюватимемо над важливими та актуальними темами", - повідомила перша леді.
Вона додала, що на саміті також обговорюватимуть те, як освіта формує світ, як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.
- Четвертий саміт перших леді та джентльменів, який проходив 2024 року, був присвячений безпеці дітей, зокрема в умовах збройних конфліктів.
- Біла Церква
