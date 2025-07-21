Зеленський доручив Умєрову й Шмигалю за 10 днів провести аудит угод з партнерами щодо зброї

Про це він заявив під час офіційного представлення нового міністра оборони України.

"Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей", – сказав президент.

За його словами, аудит стосується угод данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та домовленостей про будівництво збройних заводів на території союзників.

"Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами – таких, як "Рамштайн". Сьогодні буде зустріч на рівні міністрів", – наголосив Зеленський.