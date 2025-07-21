Зеленський доручив Умєрову й Шмигалю за 10 днів провести аудит угод з партнерами щодо зброї
Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю та секретарю РНБО Рустему Умєрову зробити аудит угод щодо зброї, виробництва протягом 10 днів
Про це він заявив під час офіційного представлення нового міністра оборони України.
"Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей", – сказав президент.
За його словами, аудит стосується угод данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та домовленостей про будівництво збройних заводів на території союзників.
"Разом із секретарем РНБО, із міністром закордонних справ – активізувати роботу наших форматів із партнерами – таких, як "Рамштайн". Сьогодні буде зустріч на рівні міністрів", – наголосив Зеленський.
- Раніше Шмигаль назвав нарощення вітчизняного виробництва озброєння ключовим пріоритетом у сфері оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе