Зеленський і прем'єр Нідерландів Схооф приїхали до Запоріжжя

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Як повідомляється, посадовці разом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя. Володимир Зеленський і Дік Схооф поспілкувалися з учнями 1 та 11 класів, а також привітали їх з першим навчальним днем цього року.

Крім цього, Дік Схооф також подарував учням кілька відомих у Нідерландах книг, перекладених українською.

"Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України!" - додав президент.