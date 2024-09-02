Зеленський і прем'єр Нідерландів Схооф приїхали до Запоріжжя
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф 2 вересня приїхали із візитом до Запоріжжя
Про це повідомив Зеленський у Telegram.
Як повідомляється, посадовці разом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя. Володимир Зеленський і Дік Схооф поспілкувалися з учнями 1 та 11 класів, а також привітали їх з першим навчальним днем цього року.
Крім цього, Дік Схооф також подарував учням кілька відомих у Нідерландах книг, перекладених українською.
"Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України!" - додав президент.
- Протягом навчального року на Харківщині планують повернути близько 13 тис. дітей до освіти офлайн.
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