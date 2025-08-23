Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
Президент України Володимир Зеленський вкотре пообіцяв не поступатися територією України на користь агресора
Про це він заявив 23 серпня 2025 року у Києві під час свого звернення з нагоди Дня Державного прапора.
"Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави", - зазначив глава української держави.
Читайте також: Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
Під час нещодавніх перемовин із Дональдом Трампом у Вашингтоні, що проходили за участю європейських лідерів, Зеленський відмовився обговорювати можливість територіальних поступок на користь РФ, сказавши що це буде предметом його особистої зустрічі з Путіним. Натомість Кремль від такої зустрічі наразі відмовляється.
- Інформацію щодо нібито озвученої Путіним під час зустрічі з Трампом в Анкоріджі на Алясці пропозиції віддати йому увесь Донбас в обмін на "заморожування" бойових дій поширили західні медіа. Наближений до Республіканської партії США тереканал Fox News навіть передавав про попередню особисту згоду американського президента з отриманням РФ усього Донбасу - як окупованих росіянами частин, так і неокупованих.
- Держсекретар США Марко Рубіо напередодні візиту Зеленського до Вашингтону теж висловлювався відносно того, що "території доведеться обговорювати".
