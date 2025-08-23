Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"

Про це він заявив 23 серпня 2025 року у Києві під час свого звернення з нагоди Дня Державного прапора.

"Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави", - зазначив глава української держави.

Під час нещодавніх перемовин із Дональдом Трампом у Вашингтоні, що проходили за участю європейських лідерів, Зеленський відмовився обговорювати можливість територіальних поступок на користь РФ, сказавши що це буде предметом його особистої зустрічі з Путіним. Натомість Кремль від такої зустрічі наразі відмовляється.