Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана", – сказав президент.

Надалі будуть етапи запуску інституції та системної роботи. Наразі затверджено положення про роботу зазначеного Офісу.

"Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом", – заявив Зеленський.

Згодом Офіс президента повідомив, що Зеленський ухвалив рішення призначити військовим омбудсманом Ольгу Решетилову. Вона розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Також омбудсман щороку звітуватиме президенту й Верховній Раді.

Водночас Офіс військового омбудсмана стане постійним допоможіним органом при президентові, який забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.