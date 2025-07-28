Зеленський підписав закон про збільшення на 10 тис. осіб особового складу СБУ

Про це йдеться в картці закону №13353 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України".

Відповідно до закону військовослужбовці СБУ отримають право використовувати й застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони.

Крім того, цим законом загальна чисельність особового складу СБУ збільшується на 10 тисяч осіб. Разом із тим загальна чисельність Центру спеціальних операцій "А" затверджується у складі 10 тисячі осіб.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є посилення функціональних спроможностей Служби безпеки України для забезпечення її готовності протидіяти актуальним та майбутнім загрозам державній безпеці.

Також зазначається, що ухвалення цього закону сприятиме:

масштабуванню одного з найефективніших підрозділів за кількістю знищених сил і засобів ворога, збільшенню показників уражень живої сили і техніки противника на полі бою;

збільшенню кількості посад, що сприятиме підвищенню рівня залученості фахової та мотивованої молоді до військової служби;

підвищенню ефективності діяльності Служби безпеки України та протидії наявним і новим загрозам державній безпеці України, зокрема у післявоєнний період;

оптимізації діяльності Служби безпеки України відповідно до покладених на неї Законом завдань, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

Реалізація закону потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету.