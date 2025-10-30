Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Президент підписав закони 4644-IX й 4643-IX. Таким чином, мобілізацію та воєнний стан продовжать з 5 листопада цього року терміном на 90 днів – до 4 лютого 2026 року.

"Відповідні рішення необхідні для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави", – додала ВР.

