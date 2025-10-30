Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану й мобілізації на 90 днів
Президент Володимир Зеленський 30 жовтня підписав закони, які на 90 днів продовжать воєнний стан та проведення загальної мобілізації
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Президент підписав закони 4644-IX й 4643-IX. Таким чином, мобілізацію та воєнний стан продовжать з 5 листопада цього року терміном на 90 днів – до 4 лютого 2026 року.
"Відповідні рішення необхідні для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави", – додала ВР.
Читайте також: Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2026 року.
- 21 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів.
