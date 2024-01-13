"Зеленський поїхав в Естонію розмовляти, як повернути біженців призовного віку": добірка росфейків за 12 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Агресивна риторика київського режиму супроводжується вчиненням заздалегідь спланованих терактів проти цивільного населення нашої країни, та і власної країни теж".

Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив: "Росія продовжує "СВО", щоб досягти тих цілей, які перед нею стоять".

Дезінформація: Російський блогер-пропагандист Д. Пучков, коментуючи візит президента України до Естонії, заявив: "Зеленський поїхав до Естонії розмовляти про те, як повернути біженців призовного віку в Україну".