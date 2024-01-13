"Зеленський поїхав в Естонію розмовляти, як повернути біженців призовного віку": добірка росфейків за 12 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 12 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Агресивна риторика київського режиму супроводжується вчиненням заздалегідь спланованих терактів проти цивільного населення нашої країни, та і власної країни теж".
Маніпуляція: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив: "Росія продовжує "СВО", щоб досягти тих цілей, які перед нею стоять".
Дезінформація: Російський блогер-пропагандист Д. Пучков, коментуючи візит президента України до Естонії, заявив: "Зеленський поїхав до Естонії розмовляти про те, як повернути біженців призовного віку в Україну".
- Росіяни також поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу замість на державні землі та активи.
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