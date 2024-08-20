Зеленський провів нараду щодо забезпечення водою Дніпропетровщини та Миколаївщини

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Під час наради обговорили перебіг будівництва водогонів після підриву російськими окупантами торік греблі Каховської ГЕС. Зеленському доповіли, що уже запущені всі нитки магістральних водогонів на ділянках ріка Інгулець - Південне водосховище, Марганець - Нікополь - Покров, Запоріжжя - Томаківка - Марганець.

"Реалізація цих проєктів забезпечить водою 1,5 млн українців. Зокрема, це жителі Нікополя, Марганця, Покрова, Апостолового та Зеленодольська", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на нараді ухвалили виділення коштів із державного бюджету для підтримки водопостачальних підприємств Нікополя, Марганця, Покрова, Кривого Рогу, Апостолового та Зеленодольська. Відповідне рішення схвалили, щоб не допустити підвищення тарифів на постачання води для жителів, ухвалили рішення.

Під час наради також схвалили прискорення початку будівництва водогону з Нової Одеси до Миколаєва, щоб забезпечити водою Миколаївщину.