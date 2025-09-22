Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
Президент Володимир Зеленський 22 вересня провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо систем ППО для України та реалізації програми допомоги PURL
Про це він написав у telegram.
"Дуже детальна розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів", – зазначив президент.
Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL, передусім щодо систем протиповітряної оборони. За словами українського лідера, генсек Альянсу розпочав відповідну комунікацію з партнерами.
"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати", – додав він.
Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.
- Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.
- 2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загадом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.
- 18 вересня ЗМІ повідомляли, що в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL.
