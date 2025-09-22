Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL

Про це він написав у telegram.

"Дуже детальна розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів", – зазначив президент.

Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL, передусім щодо систем протиповітряної оборони. За словами українського лідера, генсек Альянсу розпочав відповідну комунікацію з партнерами.

"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати", – додав він.

Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.