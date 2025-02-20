Зеленський та перша леді вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Президент та перша леді поставили лампадки біля пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Цей хрест встановили у березні 2014 року на місці масових розстрілів учасників Революції Гідності.

Також Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні біля їхніх портретів.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента