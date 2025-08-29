Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України

Про це він розповів на пресконференції.

"Статистика, яку ми маємо 2 роки, і вона погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школи в Україні, стає все менше і менше. У нас було широке поле консультацій, передусім з військовими, освітянами... Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків в Україні, нам дуже потрібно, аби передусім вони закінчили тут школу і щоб батьки їх не вивозили. І вони їх починають вивозити без закінчення школи, і це дуже погано, адже вони в старших класах втрачають звʼязок з Україною", – сказав Зеленський.

За його словами, рішення про постанову прийняли, коли стало зрозуміло, що "тенденція серйозна", і йдеться про тисячі людей.

"Була знайдена ця відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Ми не бачимо ніяких масових виїздів… Ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, і над цим треба працювати", – заявив президент.