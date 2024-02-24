Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном та міністром оборони Швеції
Ввечері суботи, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном
Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
Президент України подякував Борису Джонсону за щиру підтримку, а також за присутність в Україні у цей день - 24 лютого.
Під час розмови з міністром оборони Швеції Володимир Зеленський обговорив можливість спільного виробництва зброї, а також майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.
"Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України!", - написав Володимир Зеленський після зустрічі з Полом Йонсоном.
- Президент України Володимир Зеленський у суботу, 24 лютого, заявив, що Україна досягла політичного рішення про початок переговорів щодо вступу в Європейський Союз.
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