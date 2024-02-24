Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном та міністром оборони Швеції

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Президент України подякував Борису Джонсону за щиру підтримку, а також за присутність в Україні у цей день - 24 лютого.

Під час розмови з міністром оборони Швеції Володимир Зеленський обговорив можливість спільного виробництва зброї, а також майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

"Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України!", - написав Володимир Зеленський після зустрічі з Полом Йонсоном.