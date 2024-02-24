Зеленський заявив, що Україна досягла політичного рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

За його словами, це стало результатом тристоронніх переговорів з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем‘єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, країна якого наразі головує в ЄС.

"Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії", - повідомив Зеленський.

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Президент вважає, що відкриття переговорів буде не лише чітким свідченням, що об‘єднана Європа не зважає на шантаж Путіна, а й сигналом, що Європа визнає та поважає відданість українського народу європейським цінностям і солідарності.

"Маємо разом вирішувати кожне із наявних у Європі суперечностей і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії", - наголосив Зеленський.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

14 грудня 2023 року Єврорада вирішила розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.