Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем
Президент України Володимир Зеленський у рамках саміту "Україна – Південно-Східна Європа" зустрівся також з президентом Сербії Александаром Вучичем, відомим прихильністю до Росії
Про це повідомили в Офісі президента Зеленського.
Зеленський зазначив, що подякував Вучичу за підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України, надану гуманітарну й фінансову підтримку та прихисток для українців, які вирішили поїхати туди після початку повномасштабної війни.
"Відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру". Ми скоординували подальші контакти з метою розширення глобальної підтримки формули. Поінформував президента Вучича про поточну ситуацію на фронті", – розповів Зеленський.
Він додав, що говорили також про "політичні й безпекові виклики у Східній Європі".
- Перший раз президент Сербії Александар Вучич мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові 1 червня 2023 року.
- У Тирані 28 лютого Зеленський брав участь у саміті "Україна – Південно-Схдна Європа", в межах якого зустрівся з лідерами Албанії, Чорногорії, Хорватії та Молдови. Також підписав спільну декларацію із учасниками саміту.
- Прем’єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.
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