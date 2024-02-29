Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем

Про це повідомили в Офісі президента Зеленського.

Зеленський зазначив, що подякував Вучичу за підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України, надану гуманітарну й фінансову підтримку та прихисток для українців, які вирішили поїхати туди після початку повномасштабної війни.

"Відзначив важливість участі Сербії в реалізації "формули миру". Ми скоординували подальші контакти з метою розширення глобальної підтримки формули. Поінформував президента Вучича про поточну ситуацію на фронті", – розповів Зеленський.

Він додав, що говорили також про "політичні й безпекові виклики у Східній Європі".