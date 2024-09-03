Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
У вівторок, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника ОП Ростислава Шурму
Про це повідомляє на офіційний сайт президента України.
"Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі Зеленського.
З березня 2021 року Ростислав Шурма працював позаштатним радником ОП. У листопаді 2021-го був призначений заступником керівника Офісу президента.
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