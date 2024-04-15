Зеленський звільнив заступника начальника УДО

Про це свідчать відповідні укази №227/2024 та №228/2024 на сайті Офісу президента.

"Звільнити Гребеннікова Тараса Володимировича з посади заступника начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.

Також Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова. Згідно з підписаним указом №229/2024 цю посаду обійме Андрій Кононенко.