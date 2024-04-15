Зеленський звільнив заступника начальника УДО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, підписав указ про звільнення заступника начальника Управління державної охорони Тараса Гребеннікова. Також український лідер змінив заступника секретаря РНБО Соловйова
Про це свідчать відповідні укази №227/2024 та №228/2024 на сайті Офісу президента.
"Звільнити Гребеннікова Тараса Володимировича з посади заступника начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.
Також Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова. Згідно з підписаним указом №229/2024 цю посаду обійме Андрій Кононенко.
- 26 березня Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.
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